Бригинець: Книгарня «Знання» на Хрещатику може зникнути

Приміщення на вул. Хрещатик, 44, де знаходилась книгарня «Знання», продано приватному власнику. Про це повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

«Останній рік став справжньою трагедією для Києва. Багато пишуть про руйнування пам’яток і забудову центру сучасними спорудами зі скла і бетону, а факт знищення єдиної книгарні на Хрещатику залишився не поміченим», - зазначив О. Бригинець.

Депутат розповів, що як йому повідомили в Головному управлінні торгівлі КМДА, в договорі купівлі-продажу зазначеного приміщення відсутній пункт про збереження його цільового призначення.

«Книгарня не працює і у багатьох з нас була ілюзія, що це або ремонт, або переоблік. А насправді відбувся справжній злочин – продаж. Отже О. Попов, який гучно заявляв про злочин попередніх керівників, які продали книгарню «Сяйво», сам продав книгарню «Знання», - обурений О. Бригинець.

Депутат наголосив, що прийняття такого рішення повністю лежить на совісті нинішньої владної команди.