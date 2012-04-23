Науковці пояснили, чому на відпочинку час "пролітає"

Чому приємна відпустка пролітає як одна мить, чому з віком час тече швидше, ніж у дитинстві, та як його "затримати" – відповідь на це є в психологів.

Вертаючись додому з відпустки, ви відчуватимете, що вона промайнула надто швидко. Утім коли ви зануритесь у повсякдення, вам здаватиметься, ніби вас не було цілу вічність.

Про "відпустковий парадокс" ішла мова на нещодавній конференції Британського товариства психологів, пише The Telegraph.

Так коли ми робимо щось нове та цікаве, час пролітає значно швидше, ніж коли ми нудимось чи тривожимось. Утім, якщо озирнутися на цей відрізок часу згодом, довго це було чи швидко, ми оцінюватимемо за кількістю окремих спогадів, пояснює психолог Клаудія Хеммонд.

Протягом рутинних двох тижнів у пересічної людини формується лише 6-9 нових спогадів. Перебуваючи ж на відпочинку, ми стикаємося із багатьма новими речами. Отже, провівши "інвентаризацію" вражень, ми отримаємо відчуття, що цей яскравий період тривав довше, ніж насправді.

"Те саме відбувається, коли ми стаємо старші, і час починає прискорюватися. Менше вражень від нових речей, і ми все частіше й частіше робимо одне й те ж", - говорить Хеммонд.

"Обхитрувати" мозок та трохи пригальмувати плин часу можна, привносячи навіть незначні зміни в повсякденне життя.

"Обравши інший шлях до роботи, зійшовши раніше з автобусу або ж обійшовшись без щоденного однакового бутерброда на обід, можна змусити життя здаватися трохи повільнішим", - радить психолог.

Українська правда. Життя