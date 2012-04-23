Чиновники Львівщини придумали, як підняти показники оздоровлення дітей

Цього року на Львівщині планують оздоровити 55% дітей.

Про це на останній колегії управління з питань сім’ї та молоді Львівської ОДА повідомив заступник начальника управління Андрій Добрянський.

Посадовець закликав представників районів забезпечити саме такий показник оздоровлення дітей, оскільки він закладений на державному рівні.

Низькими на сьогодні щодо кількості оздоровлених дітей Добрянський назвав показники Трускавця, Нового Роздолу та Дрогобича.

Добрянський підкреслив, що цього року уперше через недопрацювання чиновників на місцях Львівщина на скерувала на оздоровлення дітей до таборів «Артек» та «Червона гвардія», про що йому доводилося виправдовуватися перед міністерствами.

У той час керівник відділу гуманітарної політики Бориславського міськвиконкому Роман Тарнавський запропонував, аби до показників оздоровлення враховували дітей, які їдуть відпочивати разом з батьками.

«Ми б мали ще вищий відсоток оздоровлених. Треба подумати, як це можна зробити», – зауважив чиновник.

ZIK