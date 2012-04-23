12-річна дівчинка з народження уникає уваги держави

У Черкасах виявлено дитину, про офіційне існування якої не було відомо упродовж 12 років.

Як передає корреспондент УНІАН, за інформацією місцевої газети «Вечірні Черкаси», мати дівчинки стверджує, що зареєструвати доньку вона не мала часу, бо була зайнята турботою про її матеріальний добробут.

«Ні в РАЦСі, ні в поліклініці, ні в соцслужбах не знали про існування дитини. За документами про дівчинку не було ніде ніяких згадок», - зазначає видання.

За словами старшого помічника прокурора міста Черкаси Валентини Колчини, як правило, соціальні служби мають на своєму обліку неблагополучні сім’ї і контролюють, щоб дітей зареєстрували ще до того, як їм виповнюється місяць.

«Ця родина була благополучною, тому й випала з поля зору соцпрацівників. Приховати існування дитини матері допомогло й те, що вона не жила постійно за однією адресою, а весь час переїжджала», - повідомила помічник прокурора.

Про дитину в прокуратуру повідомили вчителі школи, в якій навчалася дівчинка. Прокуратура порушила провадження про адміністративне правопорушення.

У пологовому будинку, де народилася дівчинка, видали довідку, завдяки якій тепер можна зареєструвати дитину і довести її законне існування.