У Прикарпатському університеті обрали ректора

Колектив національного Прикарпатського університету імені Стефаника сьогодні обрав своїм ректором професора Ігоря Цепенду, за якого проголосувало понад 50 відсотків делегатів конференції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Прикарпатському університеті, троє інших конкурентів не змогли набрати необхідних 30% голосів.

Тепер вибір трудового колективу має затвердити міністерство освіти, науки, молоді та спорту.

У конференції взяли участь перший заступник міністра освіти та науки, молоді та спорту Євген Суліма, народний депутат України Ігор Зварич, заступник голови Івано-Франківської ОДА Роман Іваницький та заступник голови обласної ради Остап Дзеса.

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Як повідомляв УНІАН, наказом Міносвіти було погоджено дату проведення конференції трудового колективу університету 20 квітня 2012 року і внесено до вищого колегіального органу громадського самоврядування для голосування наступні кандидатури на посаду ректора: директора Інституту туризму і менеджменту Володимира Великочия, екс-ректора університету Богдана Остафійчука, декана економічного факультету Михайла Романюка і в.о. ректора, проректора з науково-педагогічної роботи і міжнародного співробітництва І.Цепенду.

Відповідно до наказу Міносвіти, рекомендації щодо кандидатур претендентів на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», які набрали не менше 30 відсотків під час голосування, подати Міністерству до 24 квітня 2012 року разом із протоколами конференції та лічильної комісії.

З 2005 року ректором Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника працював доктор фізико-математичних наук Б.Остафійчук, у якого 9 лютого 2012 року завершився термін контракту.

10 лютого 2012 року Міносвіти призначило І.Цепенду виконуючим обов’язки ректора університету до заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку.

Нині у Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника навчається понад 18 тис студентів.