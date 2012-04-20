У Табачника вирішили «Фауста» замінити «Гаррі Поттером»

Міносвіти розробило нову програму із зарубіжної літератури для учнів 5-9-х класів.

До програми включили сучасні літературні твори, у тому числі фентезі, а ось частину класики прибрали. У міністерстві зазначають, що проект створено з метою осучаснити курс зарубіжної літератури, повідомляє газета "Сегодня".

Тепер діти замість «Фауста» і «Божественної комедії» вивчатимуть «Гаррі Поттера» і «Алхіміка». З Гете школярам запропонують лише кілька віршів, а Данте вивчать по одному сонету. Частина творів поміняли місцями - наприклад, зараз Біблію вивчають у 5-му класі, а пропонується робити це у 8-му. Також у 8-му (замість 7-го, як зараз) діти читатимуть «Ромео і Джульєтту» Шекспіра.

Майбутні нововведення обурили частину вчителів, і вони вже написали листа міністру освіти з проханням її переглянути. Автори петиції говорять, що програма не враховує вікових особливостей учнів, порушує логіку вивчення світового літературного процесу. Також їм не подобається, що визнаних класиків замінили письменниками «другого ешелону».

У МОН кажуть: програма ще не затверджена остаточно.

«Програма буде затверджена 26 квітня. Я одного не розумію: чому вони не надіслали свої пропозиції раніше? Ми ще півроку тому давали всі свої електронні адреси, можна було надсилати зауваження авторам. Ми відкриті для обговорення - чим більше думок, тим менше страждатимуть наші діти», - розповів виданню директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег Єресько.