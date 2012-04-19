Томенко закликає Табачника нарешті «легалізувати» Згуровського

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко закликає міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника підписати наказ про призначення Михайла Згуровського ректором Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Як повідомили УНІАН у прес-слжбі М.Томенка, звернення стосовно ситуації з підписанням контракту з обраним трудовим колективом кандидатом на посаду ректора КПІ віце-спікер направив Д.Табачнику.

У своєму зверненні М.Томенко нагадав, що 29 березня відбулася конференція трудового колективу КПІ, яка, відповідно до Закону «Про вищу освіту», є вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету. Участь у її роботі взяли 799 делегатів від усіх структурних підрозділів та від студентів закладу. Окрім того, на конференції були присутні голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максим Луцький, заступник директора департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами, начальник відділу керівних кадрів Міносвіти Олександр Царенко.

За результатами підрахунку голосів 752 делегати конференції висловилися за обрання М.Згуровського ректором, 23 – проти, 3 бюлетені були визнані недійсними.

Водночас, додав М.Томенко, незважаючи на те, що вищий колегіальний орган громадського самоврядування КПІ обрав і рекомендує Міносвіти призначити на посаду ректора М.Згуровського, станом на 18 квітня наказ про його призначення не підписаний.

М.Томенко наголосив, що нарешті треба розставити крапки над «і» в історії з одним із найвідоміших українських університетів, яка, з ініціативи керівництва профільного міністерства, триває майже рік, і дати можливість трудовому колективу КПІ спокійно працювати.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2011 року майже 5 тисяч студентів КПІ прийшли до Міносвіти з вимогою зустрічі з міністром Д.Табачником. Акція була викликана тим, що півтора місяці студентський і трудовий колектив КПІ не могли отримати відповіді від міністерства, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить виш з 1 листопада, коли завершувалась каденція ректора М.Згуровського.

1 листопада Д.Табачник призначив М.Згуровського в.о. ректора НТУУ «КПІ» з 2 листопада і до «заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку».

15 грудня представники колективу КПІ пообіцяли вдатися до акцій протесту, якщо Міносвіти не оголосить конкурс на заміщення посади ректора.

30 січня 2012 року було видано наказ Міністерства освіти «Про оголошення конкурсу на зайняття посади ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».