Школярам на зошитах рекламують аморальні рингтони

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі виявила на шкільних зошитах рекламу, що порушує права дитини.

Про це сказано в повідомленні апарата комісії.

Перевірку дотримання норм щодо заборони розміщення реклами, крім соціальної, у підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції проводили у березні-квітні.

Так, комісія вивчила зразки шкільних і загальних зошитів і щоденників вітчизняного виробництва і виявила там рекламу мобільного контенту, зображення й текстову інформацію про відомих автовиробників і марки автомобілів, мобільні телефони, зірок шоу-бізнесу.

Пізніше комісія зробила контрольну закупівлю зразків шкільних зошитів на книжковому ринку Києва "Петрівка" і також виявила там неприпустиму рекламу.

За підсумками зазначених перевірок Нацкомісія констатувала відсутність належного контролю за виданням друкованої продукції шкільного призначення з боку державних і місцевих органів влади і вказала на необхідність законодавчого врегулювання цього питання.

У повідомленні також зазначено, що в ході перевірок шкільних щоденників і зошитів в 2008 році комісія виявила ще й порушення вимог закону "Про захист суспільної моралі".

"На сторінках зошитів для школярів виробника ВАТ "Видавництво "Зоря" була розміщена реклама рингтонів для мобільних телефонів такого змісту: "Нажерлася сволота!", "Візьми мене, ну візьми мене", "Сміх скаженої корови", "Ля ля-ля, СМС-очка прийшла!", "Хлопчик даун", "Радуйся, упир. Тобі СМС від якоїсь гниди" та ін." - зазначено в повідомленні.

При цьому, як зауважує апарат комісії, спільними із владою зусиллями ситуацію з розміщення цієї реклами в друкованій продукції шкільного призначення вдалося локалізувати.

Українська правда