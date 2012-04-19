На Вінниччині двоє хлопців "замінували" власну школу

У м. Могилів-Подільський Вінницької області сьогодні двоє десятирічних хлопчиків надали хибне повідомлення про замінування школи.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, 18 квітня о 8:00 на телефон чергової частини Могилів-Подільського райвідділу міліції зателефонувала невідома особа і повідомила про закладену вибухівку у міській загальноосвітній школі № 3.

На місце події одразу виїхали працівники райвідділу та фахівці вибухотехнічної служби при УМВС України у Вінницькій області. Проводилося детальне обстеження навчального закладу та прилеглої території. Викладачів та школярів, які у цей час перебували у школі, правоохоронцям довелося евакуювати. Будь-яких вибухових пристроїв чи небезпечних предметів на місці події не виявили.

За попередніми даними розслідування, хибне повідомлення зробили двоє десятирічних хлопчиків, які навчаються у цій школі.

Наразі по даному факту проводиться перевірка.