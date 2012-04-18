У Табачника замовили підручники, дорожчі, ніж книжки з позолотою

ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14 квітня уклало низку угод на видання шкільних підручників на загальну суму 39,11 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», пишуть "Наші гроші".

Найдорожчим виявилась «Математика для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 1 клас» – 506 грн./екз. Видання цього підручнику накладом 302 екземпляри коштує 153 тис грн. Весь перелік нижче.

Кілька підручників для першокласників видано накладом близько 1 тис екземплярів. В цьому випадку вартість одного екземпляру складає від 140 до 216 гривень. Серед авторів цих підручників є Ольга Хорошковська, мати першого віце-прем’єра Валерія Хорошковського.

Разом з тим Київський національний музей російського мистецтва 19 березня замовив видання книги «Врубель і Київ» тиражем 1000 примірників. В цьому випадку вартість одного екземпляру склала 150 грн. Однак на відміну від простих підручників ця книга має 430 сторінок матового паперу, суперобкладинка, тверда обкладинка та вставки мають тиснення золотом. До того ж книжка пакується в індивідуальну вакуумну упаковку.

Торги ДНУ проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», оскільки автори підручників мають право самостійно визначати видавництва, які будуть здійснювати видання їх творів, шляхом передачі їм майнових прав.

Нагадаємо, в березні ДНУ замовило друк підручників, найдорожчим з яких був підручник української мови для шкіл з навчанням польською мовою – 647 грн. за екземпляр. Тоді Міносвіти заявило, що така ціна виправдана маленьким тиражем.

В свою чергу перевірка Рахунковою палатою ситуації з виданням підручників Міністерством освіти в 2010-2011 роках, коли Міністерство очолював Дмитро Табачник, виявила наступне. Видавництва, яким Мінсовіти замовляло видання підручників, замовляли поліграфічні послуги харківському ТОВ «Побутелектротехніка» Михайла Шифріна. Після цього компанія замовляла друк в реальних типографіях, залишаючи собі 60-85% від загальної суми виділених міністерством коштів.