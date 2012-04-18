На Хмельниччині повісилася школярка
14:19, 18 квітня 2012Освіта
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1996 року народження
Сьогодні близько шостої години ранку у Шепетівці Хмельницької області школярка, 1996 року народження, скоїла самогубство.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального УМНС в області, неповнолітня дівчина звела рахунки з життям через повішання.
Наразі працівники міліції з’ясовують мотиви такого вчинку.
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