На Хмельниччині повісилася школярка

Сьогодні близько шостої години ранку у Шепетівці Хмельницької області школярка, 1996 року народження, скоїла самогубство.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального УМНС в області, неповнолітня дівчина звела рахунки з життям через повішання.

Наразі працівники міліції з’ясовують мотиви такого вчинку.