Луганський державний інститут культури і мистецтв став академією
10:26, 18 квітня 2012Освіта
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Розпорядження уряду №210
Кабінет міністрів реорганізував Луганський державний інститут культури і мистецтв (ЛДІКМ) у Луганську державну академію культури і мистецтв.
Про це йдеться в розпорядженні уряду №210 від 2 квітня.
Таким чином Кабмін схвалив відповідну пропозицію Міністерства культури.
Згідно з документом, витрати, призначені на реорганізацію, відшкодують за рахунок бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури для підготовки кадрів.
Студенти Луганського державного інституту культури і мистецтв продовжать навчання тепер уже в академії.
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