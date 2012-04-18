Луганський державний інститут культури і мистецтв став академією

Кабінет міністрів реорганізував Луганський державний інститут культури і мистецтв (ЛДІКМ) у Луганську державну академію культури і мистецтв.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №210 від 2 квітня.

Таким чином Кабмін схвалив відповідну пропозицію Міністерства культури.

Згідно з документом, витрати, призначені на реорганізацію, відшкодують за рахунок бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури для підготовки кадрів.

Студенти Луганського державного інституту культури і мистецтв продовжать навчання тепер уже в академії.