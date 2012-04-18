Сьогодні у Києві відкривається фестиваль науки

Сьогодні, 18 квітня, відкриється VI Всеукраїнський фестиваль науки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАН України, в рамках фестивалю передбачається проведення багатьох заходів, розрахованих на різні категорії учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи провідних вітчизняних і іноземних вчених з популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій та музеїв, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, демонстрації науково-популярних фільмів і т. ін.

Метою проведення Фестивалю науки в Україні є широке інформування суспільства про наукові досягнення і практичні розробки вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів.

Загалом в рамках VІ Всеукраїнського фестивалю науки заплановано проведення понад 1 000 заходів, які відбудуться в Києві, обласних і районних центрах України. Програма заходів Фестивалю та детальна інформація – тут

Урочисте відкриття Фестивалю відбудеться об 11:00 у центральному павільйоні Національного комплексу «Експоцентр України» (м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 1).

Фестиваль триватиме до 20 квітня.