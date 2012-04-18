Прикарпатський університет ім. Стефаника днями обиратиме ректора

Колектив Прикарпатського національного університету ім. Стефаника 20 квітня обиратиме ректора.

Як повідомили УНІАН у Прикарпатському університеті, дату проведення конференції трудового колективу університету погоджено наказом Міносвіти.

До вищого колегіального органу громадського самоврядування для голосування внесено наступні кандидатури на посаду ректора: директора Інституту туризму і менеджменту Володимира Великочия, екс-ректора університету Богдана Остафійчука, декана економічного факультету Михайла Романюка і в.о. ректора, проректора з науково-педагогічної роботи і міжнародного співробітництва Ігоря Цепенду.

Відповідно до наказу Міносвіти, рекомендації щодо кандидатур претендентів на посаду ректора державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», які набрали не менше 30 відсотків під час голосування, мають бути надані міністерству до 24 квітня, разом із протоколами конференції та лічильної комісії.

Довідка УНІАН. З 2005 року ректором Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника працював доктор фізико-математичних наук Б.Остафійчук, у якого 9 лютого 2012 року завершився термін контракту.

10 лютого 2012 року Міносвіти призначило І.Цепенду виконуючим обов’язки ректора університету до заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку.

Нині у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника навчається понад 18 тис студентів.