У Харкові чиновники "заробили" півмільйона на ремонті гуртожитку вишу

Посадовці одного із навчальних закладів Харкова завдали збитків державі майже на 500 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Встановлено, що чиновники внесли у звітність про ремонт недостовірні дані щодо використання коштів, які виділено у рамках Державної програми підготовки та проведення в Україні Євро -2012.

На ремонт гуртожитку посадовці одного із навчальних закладів Харкова отримали кошти з бюджету. Посадовці умисно завищили об’єм виконаних робіт на 500 тисяч гривень.

За цим фактом прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Триває слідство.

Нагадаємо, у березні Міністерство внутрішніх справ повідомило Тижню, що виявило 111 випадків, пов`язаних з незаконним використанням коштів, виділених на будівництво і реконструкцію об`єктів у рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012.

Український тиждень

