Студентів пустять у приймальні комісії

Студенти вищих навчальних закладів будуть включені до складу приймальних комісій. Про це УНІАН розповів координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

12 квітня 2012 року за №1/9-282 Міністр освіти і науки, молоді та спорту України підписав лист керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації щодо включення до складу приймальної комісії представників органів студентського самоврядування вищого навчального закладу для участі у роботі приймальної комісії.

Як зауважив президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович, залучення представників органів студентського самоврядування повинно забезпечити прозорість вступної кампанії для громадськості: "Можливість включення представників громадськості до складу приймальних комісій передбачена положенням про приймальну комісію, однак, на жаль, не всі керівники вишів прагнуть забезпечити прозорість вступної кампанії. Ці "окремі" керівники вищих навчальних закладів сприймають приймальні комісії як а місце для збирання грошових винагород від вступників, а не як робочий технічний орган. Тому Національний студентський союз та Студентський захист звернулись до Міністерства з проханням підтримати органи студентського самоврядування».

«Таке рішення забезпечить відкритість та прозорість вступної кампанії у 2012 році», - підсумував Андрій Черних