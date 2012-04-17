Оголошені лауреати Пулітцерівської премії

Лауреатів Пулітцерівської премії - найпрестижнішої нагороди у сфері журналістики - оголошено у Нью-Йорку.

Переможцями в категорії "Краще журналістське розслідування" стали інформаційне агентство AP і газета The Seattle Times.

Кореспонденти AP, як передає ІТАР-ТАСС, удостоїлися престижної нагороди за проведення власного розслідування, в ході якого з`ясувалося, що в рамках боротьби з тероризмом поліція Нью-Йорка протягом кількох років здійснювала масове стеження за мусульманами найбільшого американського мегаполісу.

Як з’ясувалося, за допомогою ЦРУ нью-йоркські правоохоронці розробили програми стеження, що охоплюють всі аспекти життя мусульман, не помічених у жодній протиправній діяльності.

Seattle Times, у свою чергу, одержала премію за серію репортажів про випадкове передозування метадоном серед пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Одна із найстаріших у США щоденних газет The Philadelphia Inquirer удостоїлася нагороди в престижній категорії "За служіння суспільству" за матеріали про насильство у міських школах.

Свій перший "Пулітцер" - у номінації "Кращий національний репортаж" - одержала інтернет-газета The Huffington Post за серію статей про проблеми, з якими стикаються американські ветерани, які дістали поранення в Іраку та Афганістані.

Впливова газета The New York Times удостоїлася нагороди відразу в двох категоріях - "Пояснювальний репортаж" і "Міжнародний репортаж".

У номінації "За висвітлення місцевих новин" лауреатом виявилася газета The Patriot News з міста Харрисбург (штат Пенсільванія) за висвітлення сексуального скандалу, в якому був замішаний легендарний американський футбольний тренер Джо Патерно.

Премію було присуджено у 13 журналістських, а також шести художніх категоріях - за кращий драматичний, історичний, біографічний, науково-популярний, віршований і музичний твір.

Зокрема, кращою біографією було визнано книгу професора Єльського університету Джона Льюїса Геддіса "Джордж Кеннан: американське життя", а найкращих у номінаціях "Кращий редакційний коментар" і "Кращий художній твір" цього року виявити не вдалося.

Урочиста церемонія вручення премій, за традицією, відбудеться в нью-йоркському Колумбійському університеті в перший понеділок травня - цього року – 7 травня, зазначає NEWSru.

Найпочесніша у Сполучених Штатах нагорода за журналістську працю була встановлена газетним магнатом Джозефом Пулітцером (1847-1911). Згідно з його заповітом, на спеціально залишені 2 млн доларів було засновано фонд його імені.

З 1917 року премія присуджується щорічно за двома десятками категорій у сфері журналістики, літератури, музики і театру. Грошовий приз становить 10 тисяч доларів.

Винятком є нагорода "За служіння суспільству", яка не має грошового вираження, - її лауреат одержує золоту медаль.

Пулітцеровський комітет не розглядає автоматично всі роботи, опубліковані протягом року, а тільки ті, автори яких були заявлені для участі в конкурсі.