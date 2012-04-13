Костенко: Табачник перевиконав план з русифікації шкіл

Міністр освіти Дмитро Табачник забезпечив одеські школи підручниками з російської мови на 160%. При цьому, перевитрати з українського бюджету склали 48,2 тис грн. Про це заявив народний депутат України, голова Української народної партії Юрій Костенко, пояснюючи, чому не вистачило 885,5 тис грн для друку 34 найменувань підручників для школярів-одеситів.

«Ще 654 тис грн бюджетних коштів пущено на вітер через перевитрати Табачника на перевиховання ненависних йому галичан. Львів`яни отримали 50 тис. підручників, які вони взагалі не замовляли! Причому найнепопулярніший підручник – «Буквар», який набрав всього 4% голосів в рейтингу львівських вчителів, надіслано у кількості, що у 21 раз перевищує потреби. Зате львівські школярі 3-4 класів залишились без підручників», – повідомив нардеп, інформує прес-служба УНП.

«За такого державного діяча годі сподіватися на більш-менш пристойний рівень освіти в Україні. Вочевидь, міністр вважає, що його головна функція – втовкмачити російську мову в дитячі голови та версію української історії під кутом зору Кремля. Українська ж мова, історія та інші дисципліни – від точних до гуманітарних, – то в очах міністра непотріб. Залишається лише дивуватися, чому на 21 році незалежності уряд України формується за принципами, які відповідають традиціям формування влади в колоніальних державах? Втім, це питання політичне», – додав він.

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