Януковича просять розібратися із закриттям україномовної школи в Севастополі

Народні депутати закликають Президента України Віктора Януковича доручити Генеральній прокуратурі України перевірити законність дій Севастопольської міської державної адміністрації щодо закриття школи-інтернату № 7 у Севастополі з українською мовою навчання.

Про це йдеться в підготовленому депутатами від «Нашої України» зверненні до Президента щодо неприпустимості закриття школи-інтернату № 7 у Севастополі з українською мовою навчання. Свої підписи під документом поставили вісім народних депутатів з різних фракцій.

«Севастопольська міська державна адміністрація в особі Управління освіти і науки, посилаючись на невідповідність інфраструктури та матеріально-технічної бази цієї школи існуючим нормативам, ухвалила рішення про закриття цього закладу у 2012 році», - йдеться у документі, переданому УНІАН.

«Пропозиція батькам 50 дітей, які навчалися у цій школі, перевести своїх дітей у школу-інтернат №4, в якому навчаються діти із затримкою психічного розвитку, виглядає як неприхована спроба дискредитувати здобуття середньої освіти державною українською мовою в очах громади м. Севастополя», - переконані депутати.

«За словами батьків, місцева влада свідомо проводила курс на ліквідацію цієї української школи, не приймаючи заявки на вступ. Замість приведення інфраструктури школи у належний стан, управління освіти вирішило просто її ліквідувати», - йдеться у документі.

«Вважаємо, що подібними діями Севастопольська міська державна адміністрація порушує норми Конвенції із захисту прав дитини, ратифікованої Україною ще у 1991 році. Закриття єдиної школи з українською мовою навчання у Севастополь у цих умовах є закріпленням явної дискримінації для дітей з українських сімей у законному праві здобуття освіти рідною, українською мовою», - наголошують автори запиту.

У зв’язку із цим вони від імені громадськості міста Севастополь звертаються до Президента про необхідність доручити Генпрокуратурі перевірити законність дій Севастопольської міської державної адміністрації та доручити уряду України передбачити у бюджеті на 2012 рік кошти, необхідні для завершення будівництва у Севастополі школи-колегіуму із українською мовою навчання.

«Вважаємо ганебним для держави і влади ситуацію, за якої в українському місті із населенням у 380 тис. осіб відсутня жодна українська школа», - підкреслюють автори запиту.