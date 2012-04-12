Авторка книг про Гарі Поттера написала роман про вибори

Авторка дитячих книжок про Гарі Поттера Джоан Роулінг написала роман про вибори.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за інформацією «Франс Прес», роман називається «Вільне місце». Його сюжет розвивається навколо смерті голови маленького містечка і подальшої боротьби за крісло, що звільнилося.

Книга має вийти друком цієї осені. Попередні книжки Дж.Роулінг розійшлися тиражем майже в півмільярда екземплярів.