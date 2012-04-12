На Міжнародну хімічну олімпіаду в США їдуть 4 школяра з України

Визначені четверо школярів, які представлять Україну на 44-й Міжнародній хімічній олімпіаді у США у липні 2012 року та на Міжнародній Мендєлєєвській хімічній олімпіаді у Казахстані у травні цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дмитра Фірташа, за підсумками Всеукраїнської олімпіади, в якій взяли участь понад 160 юних хіміків з усіх регіонів України, найкращі результати показали учні 11-х класів Ірина Запорожець (місто Балаклея Харківської області), Дмитро Шибанов (Севастополь), Ігор Чернюх (Львів) та десятикласник Андрій Стельмах (Львів).

Фінальний етап олімпіади з хімії підтримала компанія OSTCHEM, власником якої є Дмитро Фірташ.

У кваліфікаційних раундах Всеукраїнської олімпіади взяло участь понад 235 тисяч школярів, змагаючись на рівні шкіл, районів, міст та областей. Олімпіада складалась з двох турів тестування теоретичних знань та одного практичного туру.

За підсумками змагань оргкомітет та журі нагородили 49 школярів: п‘ятеро отримали дипломи І ступеню, тринадцять – ІІ ступень та 31 – ІІІ ступеню. Крім дипломів, дев‘ять учнів 8-11 класів, які зайняли перші місця, отримали в подарунок від компанії OSTCHEM ноутбуки, а їх вчителі – сертифікати на отримання щорічної стипендії.

Українські школярі представлені на Міжнародних хімічних олімпіадах національною командою з 1994 року. За результатами 17 олімпіад наші юні хіміки здобули 66 медалей – 10 золотих, 29 срібних та 27 бронзових. Зазвичай у командному заліку учасники з України посідають місця серед першої третини команд, виступаючи нарівні зі школярами з Німеччини та Великобританії.