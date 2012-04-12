Facebook створює закриті групи для вишів

Facebook запускає закриті групи для коледжів та університетів (Groups for Schools), вступити в які зможуть лише користувачі із дійсною електронною адресою конкретного навчального закладу.

Щоб вступити в основну групу коледжу або університету, потрібно зайти на сторінку сервісу Groups for Schools, знайти через пошуковий рядок потрібний навчальний заклад, після чого залишити діючу адресу електронної пошти, яку цей навчальний заклад надав, повідомляють РИА Новости.

Саме на цю електронну адресу прийде повідомлення про запуск основної групи коледжу або університету. Далі можна буде переглянути каталог створених у її рамках підгруп - наприклад, курси, спеціальності, спільноти або гуртожиток.

Скористатися функцією можуть на даний момент користувачі в США, що мають електронну адресу вишу. Однак Facebook має намір поступово поширити опцію і на інші країни.

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