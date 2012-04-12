В школі на Вінниччині знайшли міну: дітей евакуюють

У Вінницькій області евакуювали 30 учнів та 14 вчителів через виявлену у підсобному приміщенні Погребищенської загальноосвітньої школи мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

До Погребищенського райвідділу міліції по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від 65-річного місцевого жителя про те, що він у підсобному приміщенні школи виявив предмет, схожий на міну. Чоловік працює у котельні школи.

За кілька хвилин на місці надзвичайної події прибули працівники служб оперативного реагування, які виявили у приміщенні для зберігання вугілля мінометну міну калібру 82 мм.

Працівники міліції забезпечили евакуацію з приміщення школи 30 учнів та 14 вчителів, оточили територію, вжили усіх заходів для забезпечення безпеки людей.

Співробітниками аварійно-рятувального загону служби МНС Вінниччини небезпечну знахідку було знешкоджено, а роботу школи відновлено.