2014 рік в Україні буде Роком Тараса Шевченка

Президент України Віктор Янукович оголосив 2014 рік в Україні Роком Тараса Шевченка.

Текст указу «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» розміщено на офіційному сайті глави держави.

В.Янукович доручив Координаційній раді з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Шевченка за участю Організаційного комітету з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Шевченка забезпечити організацію та координацію заходів із проведення Року Тараса Шевченка.

Кабінет міністрів України, відповідно до указу, має забезпечити здійснення заходів, зокрема, щодо широкого відзначення міжнародною спільнотою 200-річчя від дня народження Т.Шевченка, зокрема у Російській Федерації, Республіці Казахстан, Литовській Республіці та Республіці Польща; організації та проведення у 2014 році всеукраїнського Шевченківського форуму «Свою Україну любіть!» та Шевченківського міжнародного літературного конгресу.

Також уряд має розробити і затвердити державну цільову програму «Шевченківський дім»; створити логотип відзначення 200-річчя від дня народження Т.Шевченка для використання під час святкування ювілею в Україні та за її межами; започаткувати гуманітарний проект «Шевченківські читання»; завершити видання повного зібрання творів Т.Шевченка у 12 томах і «Шевченківської енциклопедії» у 6 томах; здійснення факсимільного видання рукописних збірок творів, альбомів та листів Т.Шевченка.

Серед доручень - видання «Кобзаря» іноземними мовами, зокрема, англійською, німецькою, французькою, російською, польською, казахською, литовською, літопису життя і творчості Т.Шевченка, альбому репродукцій художніх творів Т.Шевченка, каталогу повернутих в Україну документів і матеріалів, пов`язаних з життям і творчістю Т.Шевченка; започаткування Міжнародного фестивалю хорового співу у Каневі Черкаської області.

Також Кабмін має опрацювати питання щодо надання підтримки діяльності Музею-квартири Т.Шевченка у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) і спорудження до 2014 року пам`ятника Т.Шевченку в Астані (Казахстан).

Уряд має опрацювати питання проведення відповідних урочистостей на рівні Організації Об`єднаних Націй, зокрема, проведення міжнародної Шевченківської конференції, а також включення до Календаря пам`ятних дат ЮНЕСКО на 2014 рік відзначення ювілею Т.Шевченка.