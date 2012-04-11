16-річний торговець марихуаною збив з пантелику досвідчених оперативників

У Луганській області працівники Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків ГУМВС України в області затримали 16-річного наркоторговця марихуаною.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю обласної міліції, хлопчик з благополучної сім`ї і вчиться в дев`ятому класі школи.

При затриманні в наркозбувача були вилучені пакетики марихуани, призначені для продажу, і 200 грн.

«Підліток поводився настільки самовпевнено і зухвало, що навіть не звертав уваги на оперативників УБНОН, які тривалий час спостерігали за його торгівлею. Навіть досвідчені оперативники були здивовані як повівся підліток. Ні трішки не злякавшись, він заявив: «Хлопці, давайте все вирішимо...», - сказано в повідомленні.

Вже в кабінеті слідчого хлопець розповів, що досить давно вживає наркотики сам. А кілька місяців тому почав і торгувати. Серед його клієнтів були як ровесники, так і жителі району вдвічі старше. Хто поставляв школяру марихуану, з`ясовує слідство.

На даний момент стосовно підлітка порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років