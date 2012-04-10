ТОП-10 вишів країни очима працедавців

Журнал "Корреспондент" на основі оцінок найкращих працедавців країни склав рейтинг вузів

За його результатами, найкращим є Національний Університет ім.Тараса Шевченка, на другому місці – Києво-Могилянська академія, на третьому – Київський політехнічний інститут (КПІ).

Щоб визначити найкращі вищі навчальні заклади, "Корреспондент" опитав спеціалістів з підбору персоналу 24 компаній (підрозділів міжнародних компаній в Україні та лідерів українського бізнесу).

"Корреспондент" просив назвати від одного до п’яти вузів у кількох професійних сферах: юриспруденція; економіка і фінанси, маркетинг; піар і реклама; ІТ; гуманітарні спеціальності; інженерно-технічні спеціальності.

Роботодавці ж мали відмітити, у якому вузі, на їхню думку, найвищий рівень підготовки з певної спеціальності. За кожне згадування працедавцем вуз отримував один бал. Відтак рейтинг укладався за сумарною кількістю балів, набраних вузами.

ТОП-10 вишів країни

1. Київський національний університет ім. Т. Шевченка

2. Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3. НТУУ "Київський політехнічний інститут"

4. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

5. Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого"

6. Львівський національний університет ім.Івана-Франка

7. Національний університет "Львівська політехніка"

8. Донецький національний технічний університет

8. Національний авіаційний університет

8. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

8. Київський національний лінгвістичний університет

9. Київський національний торгово-економічний університет

10. Донецький національний університет

Найкращих юристів випускає Київський національний університет ім.Шевченка (1 місце), Юракадемія ім..Ярослава Мудрого (2 місце) і Києво-Могилянська академія (3 місце).

Серед вузів, які готують економістів і фінансистів, найкращими виявились Університет ім..Вадима Гетьмана (1 місце), Університет ім.Шевченка (2 місце) і Києво-Могилянська академія (3 місце).

У галузі маркетингу, піару та реклами найкращими виявились НаУКМА (1 місце), Університет ім.Шевченка (2 місце), Університет ім..Вадима Гетьмана (3 місце).

Серед вузів, які готують ІТ-спеціалістів, беззаперечним лідером став КПІ, далі у рейтингу Національний університет "Львівська політехніка" (2 місце). На третьому місці – Харківський політехнічний інститут та Університет ім.Шевченка.

Найкраще готує спеціалістів у гуманітарній сфері Могилянка (14 балів), Університет ім..Шевченка – другий з 9 балами, на третьому місці – Київський національний лінгвістичний університет.

Серед вузів у галузі "інженерно-технічних спеціальностей" лідером є КПІ, Харківський політехнічний інститут – другий. На третьому місці – Донецький національний технічний університет і Національний університет "Львівська політехніка".

Рейтинг складений на основі опитування спеціалістів з набору персоналу таких компаній: Райффайзен Банк Аваль, Ерсте Банк, Сан ІнБев Україна, Nemiroff, Делойт, DTEK, Ernst&Young, Google Україна, КПМГ Україна, Метро Кеш енд Керрі Україна, МТС Україна, Platinum Bank, PwC Україна, Unilever Україна, Кока-Кола Україна, Київстар, Крафт Фудз Україна, IBM, Samsung, OTP Bank, L`Oreal, UniCredit Bank, Миронівський хлібопродукт, ЕСТА Холдинг.

Українська правда. Життя