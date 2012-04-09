Школярів Львівщини возять у виправну колонію

Минулого тижня з метою профілактики учні 5-9 класів Новояворівської СЗШ №2 відвідали Самбірську виправну колонію для неповнолітніх.

Про це 9 квітня ЗІКу повідомили у ВЗГ ГУМВС України у Львівській області.

Працівники колонії показали учням умови проживання, ознайомили з режимом дня засуджених. Підлітки також мали можливість пограти в шахмати та баскетбол, поспілкуватись з засудженими.

У колонії утримуються неповнолітні, засуджені за грабіж, розбій, зґвалтування, вбивство, хуліганство, а також вимагання, угон транспортного засобу, і ті, які вже мали умовну судимість. Засуджені розповіли учням про свої помилки, як потрапили сюди, про те, що жалкують, що не слухали порад своїх батьків. Вони зізнавались у своїх вчинках, і в тому, що все почалося з першої пляшки пива, з першої викуреної цигарки, з перших сто грамів. І лише потрапивши сюди зрозуміли, що тепер вони стали нікому непотрібні, залишились тільки рідні люди – батьки, яким, маючи вільного часу 2 години на день, вони пишуть листи, і не можуть дочекатись, коли вийдуть на волю.

Наприкінці зустрічі діти побажали хлопцям здоров’я, витримки і швидшого повернення додому.

«Можна лише сподіватись, що така зустріч не залишиться поза увагою підлітків, буде їм повчальною і що вони зрозуміли: існує межа між ними-на волі і тими, що за ґратами, і цю межу дуже легко перетнути і опинитись вже по іншу сторону закону», – коментують захід у міліції.

Довідка.

Житлове приміщення Самбірської колонії збудовано в 1905 році Австро-Угорською державою, в складі якої була Галичина, під тюрму. З приходом Радянської влади австрійська тюрма була реорганізована в тюрму НКВС для політичних в’язнів. 10.02.1956 р. на базі тюрми створена виправно-трудова колонія, яка під різними назвами збереглась по сьогоднішній день. З 1956 р. по 1987 р. двічі мінявся режим утримання, і з 1987 року по сьогоднішній день – є виховна колонія. На території колонії у 1972 р. відкрито професійно-технічне училище, діяльність якого спрямована на оволодіння засудженими робітничих спеціальностей.

ZIK