Міносвіти поставляє школам непотрібні підручники?

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту в 2010-2011 роках поставило не замовлені загальноосвітніми установами підручники і не поставило замовлені. Про це йдеться в статті Ольги Скрипник та Олексія Сови «Квест у лабіринтах Міносвіти» на ZN.ua.

Автори наводять приклад, коли Львівська область замовила для своїх першокласників букварі, підготовлені трьома різними колективами авторів. Обласне управління зібрало заявки вчителів, підрахувало: найпопулярніший отримав 90,3% голосів, інші —

5,7 і 4%.

В область же завезли тільки один підручник — той, котрий посів останнє місце в рейтингу. І хоча замовили його 1120 штук, отримали у 21 раз більше —24 тис. Усього міністерство, очолюване Д.Табачником, надіслало в Львівську область майже 50 тис. підручників, яких школи взагалі не замовляли. Це обійшлося в 654 тис. грн. Водночас, не вистачило коштів на підручники, яких школи дійсно потребують — учням 3-х і 4-х класів не дісталося жодного, хоча область замовила для них більше 570 тис.

Приміром, школи Одеської області отримали таку кількість підручників (рівень стандарту) «Русский язык» для 10-го класу, що тепер забезпечені ними на 160%. Перебір коштував держскарбниці 48,20 тис. грн. Однак ті ж десятикласники так і не дочекалися підручників 34 найменувань, вписаних учителями в бланки замовлень. За попередніми розрахунками, їх виготовлення обійшлося б у суму 885,50 тис. грн, яких у міністерстві не знайшлося.