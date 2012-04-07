Табачник: Дітей з особливими потребами інтегруватимуть у шкільні колективи

Дітей з особливими фізичними потребами інтегруватимуть у шкільні колективи.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, про це в інтерв’ю тижневику «2000» заявив міністр Дмитро Табачник, підкресливши не лише необхідність для дітей з особливими фізичними потребами забезпечення якісною освітою, але потребу в інтеграції їх до шкільних колективів.

Як зауважив міністр, радянська педагогіка ставилася до цього консервативно, натомість, прогресивна позиція полягає у тому, що таких дітей необхідно максимально соціалізувати, дозволити їм навчатися у звичайних шкільних колективах, але з певними корекціями, під наглядом психологів.

«У нас таких дітей – близько 120 тис., і вони повинні бути інтегровані у шкільні колективи», - заявив Д.Табачник.

З цією метою вперше у 2011 році законодавчо врегульоване питання про інклюзивну освіту, розроблена концепція та вимоги до навчального закладу.