Комп'ютер є причиною ранніх зморшок
13:00, 07 квітня 2012Освіта
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Заявив британський лікар
Однією з причин раннього старіння обличчя є робота за комп`ютером, заявив британський лікар-косметолог Майкл Прейгер.
Він відзначив, що серед його пацієнток з ознаками раннього старіння обличчя великий відсоток жінок, які сидять перед монітором комп`ютера, передають «Подробиці».
Подібний стан медики вже описали терміном "комп`ютерне обличчя". Його симптоми – різкі зморшки на обличчі, набряклі нижні повіки, обвисаюча шкіра шиї у жінок порівняльно молодого віку.
Причиною "комп`ютерного обличчя" лікарі називають позу сидіння за комп`ютером (схилена голова) і мимовільні гримаси, які супроводжують напружену роботу.
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