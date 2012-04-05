200 дітей-сиріт не отримали більше 100 тис грн стипендії

20:19, 05 квітня 2012
Освіта
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В Черкаській області

В Черкаській області в Золотоніському районі в одному із училищ 200 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, не виплатили понад 100 тис грн стипендії, а також грошових коштів на продукти харчування.

Про це повідомили УНІАН в прес-групі прокуратури Черкаської області.

Так, Золотоніська міжрайонна прокуратура виявила, що в одному із золотоніських навчальних закладів грубо порушуються права учнів на одержання стипендії. Зокрема, загальна сума заборгованості з виплати стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також грошових коштів на продукти харчування становила 118 тис грн.

За результатами розгляду внесених документів прокурорського реагування, заборгованість була повністю виплачена на користь неповнолітніх студентів навчального закладу.

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