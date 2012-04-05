Cтудентів, які розклеювали листівки про Януковича, оштрафували

Студенти 5-го курсу Херсонського національного технічного університету (ХНТУ) Андрій Пушнов і Артем Бардачов рішенням Дніпровського районного суду м. Херсона були оштрафовані на 221 грн «за поширення неправдивих чуток, які могли викликати паніку серед населення».

Як повідомляє видання Херсонського відділення Комітету виборців України «Політичний Херсон», таким чином суд погодився з висновками міліції про те, що студенти розклеюванням політичних листівок вчинили адміністративне правопорушення.

За інформацією видання, засідання суду відбулося 28 березня. Про це повідомив заступник прокурора області Андрій Терно в офіційній відповіді на звернення представників громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого поточного року в Херсоні співробітники патрульної служби затримали двох студентів 5-го курсу ХНТУ А.Пушного і А.Бардачова, які розклеювали листівки політичного змісту.

1 березня проти цих студентів було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За результатами досудового слідства, 19 березня Слідчий відділ Дніпровського РВ ХГУ УМВС України в Херсонській області виніс ухвалу про закриття кримінальної справи за ст. 6 п. 2 КПК України (через відсутність складу злочину).

22 березня було складено адміністративні протоколи у зв`язку із здійсненням студентами адміністративного правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку).

27 березня в Києві і ще в 19 містах України пройшла всеукраїнська акція на підтримку херсонських студентів "Міліція - досить клеїти молодь!".