Андрухович вирушає в «Лексикон-тур»

Юрій Андрухович 5 квітня розпочинає всеукраїнський тур на підтримку своєї нової книги «Лексикон інтимних міст». Тур розпочнеться із рідного міста письменника – Івано-Франківська.

Як розповів Андрухович на презентації свого туру, у книзі, що вміщує «сто одинадцять історій про сто одинадцять міст» Європи, Америки та України, історії про Івано-Франківськ немає. За словами письменника, «ідеєю книжки є людина, яка в дорозі, яка поза домом, людина, яка переживає пригоди десь далеко від дому», а Івано-Франківськ для Андруховича – «це дім» сказав він Радіо «Свобода».

Презентація в Івано-Франківську також стане дебютом для дружини письменника: Ніна Андрухович представить виставку фотографічних колажів, які перегукуються з текстами чоловіка.

«Лексикон-тур» триватиме до 19 квітня і загалом охопить ще й Тернопіль, Ужгород, Рівне, Острог, Нетішин, Луцьк, Черкаси, Кіровоград та Одесу.

Організатор туру – Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz.