Сучасні технології в освіті: чи наздоженемо Грузію?

Не так давно у Фейсбуці активно поширювалося фото комп’ютерного класу, оснащеного за останнім словом техніки, у грузинському місті Ахалцихе. Фото виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Президент Грузії Михайло Саакашвілі. На картинці усміхнені учні сидять за білими ергономічними партами, перед ними – найсучасніші сенсорні монітори, відео- та аудіосистеми, які дозволяють проводити інтерактивні заняття. До кінця 2012 року подібні класи майбутнього планують відкрити у кожному великому місті Грузії.

Дистанційне навчання – це не данина моді, а досягнення сучасного технологічного світу, яке треба використовувати. І поки головний освітянин Дмитро Табачник мріє впровадити електронні книжки з посередництвом харківського губернатора Михайла Добкіна або забезпечити учням швидкісний Інтернет, для чого їхні батьки змушені будуть придбати нетбуки, деякі українські школи власними силами опановують сучасні технології.

Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат носить офіційну довгу назву «для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів суспільно-гуманітарного ухилу».

– Спочатку це була школа-інтернат для дітей зі всієї Київської області, - розповідає заступник директора з навчальної роботи Зоя Тимофіївна. – У нас було 500 дітей-сиріт, але з часом в області почали відкриватися дитячі будинки, частина дітей була усиновлена, і наших вихованців ставало все менше, а матеріальна база школи досить непогана. І у 2002 році нам прийшла ідея наряду з дітьми-сиротами запросити на конкурсній основі дітей домашніх. Спочатку це було 84 дитини. Кожен рік потрошку добирали. А сьогодні у нас 630 дітей, з яких 30 – діти-сироти. Діти у нас не тільки з Бучі, приїжджають з Ворзеля, Ірпіня, Гостомеля, Києва. Основна мова – англійська, друга – німецька, французька. Англійська з першого класу, а в десятому вже 8 годин на тиждень. Кожну весну до нас приїжджають викладачі і студенти з Америки.

А в грудні 2011 року в Бучанській школі стартував новий проект – дистанційні лекції для старшокласників. Читають їх викладачі Києво-Могилянської академії.

«Сучасні освітні технології – дітям» - це тристоронній проект, в якому Могилянка надає викладачів, школа – кращих учнів, а українсько-британське підприємство «Ahmad Tea» - технічне забезпечення.

Лекції читаються з трьох предметів: англійська мова, маркетинг і менеджмент.

- Ми спочатку не дуже уявляли, як це буде, - каже Зоя Тимофіївна. – Але бачимо, що діти задоволені. Таке враження, що вони цим проектом більш зацікавлені, ніж навчанням. Коли були великі морози, діти на навчання не ходили, а на лекції бігли. Цікаво, сучасно, наші учні швидко адаптуються. Дистанційне навчання у перспективі буде розвиватися.

Для участі у проекті відібрали дві групи дітей: по 12 десятикласників і одинадцятикласників. Основним критерієм було знання англійської мови.

Заходимо в один із класів, оснащений для проведення дистанційних занять. За партами сидять учні і слухають онлайн-лекцію з маркетингу. Обличчя викладача майоріє на великій дошці.

- Товари широкого вжитку – це те, що ми з вами споживаємо щодня, але вони в свою чергу мають власну класифікацію, - лунає голос викладача і на екрані по черзі з’являються різноманітні схеми. – Товари повсякденного попиту – це ті товари, які ми купуємо не задумуючись. Це товари першого вжитку. А тепер пригадайте, про яку ієрархію потреб ми з вами говорили?

– Піраміда Маслоу, - дружно відповідають діти.

По периметру класу стоять сучасні комп’ютери зі швидкісним Інтернетом. За кожним учнем закріплений свій. З дітьми у класі перебуває тютор.

- Ми готуємо дітей до роботи. Нам викладачі розсилають завдання. Ми роздруковуємо, бо практична робота повинна бути на папері. Іноді допомагаємо щось відсканувати, зробити ксерокопію, - розповідає про особливості роботи тютора вчитель математики Валентина Манка.

– Ці курси нам дуже допомагають визначитися з нашою майбутньою професією, - каже одинадцятикласниця Ніна Мудрагель. – Ми мало що знаємо про маркетинг і менеджмент. І маємо можливість подивитися, що воно таке є. Ми дізналися, як управляти людьми. Для людей, які по натурі лідери, це дійсно важливо і допомагає самому організуватися. Дуже цікаво було дізнатися про тайм-менеджмент – мистецтво планування. Тим паче для нас дуже важливо в 11 класі розпланувати свій час так, щоб все встигати: і до занять готуватися, і до ЗНО.

– Маркетинг, менеджмент – це такі дисципліни, які зараз дуже популярні в нашому житті. З цим ми стикаємося кожного дня. Знати про це корисно навіть для власного саморозвитку, не зважаючи на те, ким ми будемо далі, - переконана Влада Дмитрієва. – Я особисто планую пов’язувати своє життя з економікою, з маркетингом. Тому для мене ці курси взагалі ідеальні. І англійська значно покращується, хоча у нас доволі непоганий рівень.

– А як вам такий віртуальний формат занять?

– Дуже класний, ми ж бачимо викладача і він нас бачить. Іноді тільки проблеми з Інтернетом виникають, але то буває дуже рідко.

Яна Солнцева