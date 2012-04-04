Попов конкретизував плани стосовно дитсадків

Голова КМДА Олександр Попов у проекті Стандарту освіти конкретизував плани стосовно дитсадків.

«Одна дитина – одне місце в дошкільному навчальному закладі». Така норма міститься в проекті Столичного стандарту освіти, який після доопрацювання надійшов для обговорення до навчальних закладів Києва.

Як повідомлялося, в Києві стартував заключний етап обговорення проекту Столичного стандарту освіти. В ході попереднього обговорення в педагогічних колективах, яке відбулося восени 2011 року, міська влада отримала безліч пропозицій і уточнень, які увійшли до доопрацьованого варіанту проекту.

Пояснюючи необхідність додаткового обговорення проекту, голова КМДА Олександр Попов зазначив, що вважає «колективну працю більш ефективною», пише Главком. «Запропонований проект був вивчений педагогами-практиками, вченими, експертами й отримав високі оцінки. Але я все ж вважаю, що колективне доопрацювання піде йому тільки на користь. Ніхто не знає так проблеми галузі, як педагоги-практики, батьки, школярі. Чим більше киян об`єднають свої зусилля в роботі над Стандартом освіти, тим буде краще», – сказав Попов.

Столичний стандарт освіти розробляється не як альтернатива, а як доповнення до державного стандарту освіти, і стосується тільки тих аспектів роботи освітніх установ Києва, які не регламентуються держстандартом. «Щоб вивести Київ у лідери серед європейських столиць, нам необхідно підняти рівень виховання та освіти в навчально-виховних закладах міста, від дитячих садків до старшої школи. Для цього, перш за все, необхідно визначити стандарти підготовки. Ми повинні сформувати Столичний стандарт освіти, який стане зразком для всієї країни», – пояснював мету створення документа Олександр Попов.

Нагадаємо, що в 2011 році в Києві збудовано та реконструйовано 18 дитячих садків, що є рекордом столиці за всі роки незалежності України. В цілому за рахунок будівництва, реконструкції та відновлення дитсадків, за рахунок створення нових груп у дошкільних закладах у 2011-му місто отримало в дитячих садках 4220 додаткових місць. У 2012 році в київських дитсадках з`явиться ще 3735 додаткових місць.