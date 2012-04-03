Стросс-Кан прочитає лекцію в Києві

4 квітня у Києві колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан виступить з лекцією на тему майбутніх змін у світовій економіці та їх наслідків для Європи та України.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Фонду Віктора Пінчука, який є організатором заходу.

В лекції та дискусії зі спікером візьмуть участь понад 300 слухачів, серед яких студенти, переможці стипендіальних програм Фонду Віктора Пінчука, а також бізнесмени, політики і експерти.

«Домінік Стросс-Кан зробив дуже багато для того, щоб зрозуміти та врегулювати фінансову кризу 2008 року. Тож українські студенти, політичні та бізнесові лідери мають чудову нагоду обговорити з ним актуальні економічні виклики», - зазначив В.Пінчук.

Як повідомлялося, Д.Стросс-Кану довелося залишити пост директора-розпорядника МВФ, а згодом він відмовитися від участі у президентських виборах у Франції через кримінальний процес. У травні 2011 року Д.Стросс-Кана було заарештовано в Нью-Йоркському аеропорту за підозрою в згвалтуванні покоївки готелю Sofitel Нафіссату Діалло. Спочатку проти нього було ініційовано кримінальне переслідування, а самого його було поміщено під варту. Згодом через сумніви держобвинувачів у правдивості свідчень покоївки звинувачення з політика було знято.

Водночас, у даний час у Франції Д.Стросс-Кан проходить звинуваченим ще в одній кримінальній справі, пов’язаній із начебто причетністю політика до діяльності злочинної групи, що займається сутенерством.