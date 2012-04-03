Вуз регіонала Мельника живе на широку ногу за держкошт

Національний університет податкової служби, ректором якого є депутат-"регіонал" Петро Мельник, отримує безпрецедентне держфінансування.

Як пише "Дело", тільки в березні вуз замовив собі послуг майже на 3 млн. грн., а в 2011 році університет у цілому отримав із казни чверть мільярда гривень.

Один із березневих тендерів торкнувся закупівлі послуг реклами й піару на 2,53 млн. грн.

Йдеться про договір між Університетом податкової служби й "Комунікаційною групою "ЕСГ". Згідно з ним, на провідних вітчизняних телеканалах мають з’явитися 60 відеороликів, які розповідають про університет як про найкращий вуз країни.

Також на "Першому національному" планується не менше шести передач у форматі "Гість студії" хронометражем до 10 хвилин, які передбачають бесіду в ефірі з керівництвом університету.

Крім того, у договорі передбачили 350 сюжетів до 30 секунд для мовлення на радіостанції "Київ", написання й розміщення не менше 10 публікацій у провідних газетах.

Також заплановано розмістити в Київській області не менше 250 білбордів із рекламою вузу податкової служби на 580 сітілайтах.

На під`їздах до Києва вже розміщені білборди університету Мельника. Спочатку на них красувався сам Петро Мельник, який вітає жінок із 8 березня. Як відомо, після скандалу з депутатом від НУ-НС Іриною Геращенко, яку Мельник тягав по виборчій дільниці в Обухові, їх подекуди закидали фарбою.

Крім того, за користування зв`язком та інтернетом у 2012 році Національний університет податкової служби заплатив "Укртелекому" 128 тис. грн, "Голден Телекому" – 280 тис. грн і 90 тис. грн – "МТС Україна".

Між тим, найближчим часом вуз збирається оголосити тендер на закупівлю автобусів, тролейбусів і важкої спецтехніки, а також комп`ютери, флешки, меблі й спортивний інвентар, пише "Дело".

У жовтні 2011 року університет витратив півмільйона бюджетних гривень на закупівлю флешок.

Видання зазначає, що в 2010 році вуз потрапив у державну програму з підготовки України до "Євро-2012" – і вузу виділили в 2011 році близько 60 млн грн на ремонт гуртожитків і 187 млн грн на реконструкцію спорткомплексу й будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру з басейном.

У документі-обґрунтуванні говорилося, що спорткомплекс буде використовуватися УЄФА як тренувальний центр для проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Українська правда