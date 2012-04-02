У людей з більшим мозком більше друзів – вчені

Підтримування дружніх стосунків вимагає мозкових зусиль, а тому люди зі справжніми друзями (а не тими, що у соцмережах) мають використовувати свої когнітивні навички, щоб зрозуміти, про що думає інша людина.

Вчені знайшли зв’язок між кількістю друзів у людини і розміром орбітальної префронтальної кори мозку (частина мозку над очима), пише The Daily Mail.

Тести проводили над 40 людьми, і вчені вимірювали їхній розмір згаданої частини мозку, яка відповідальна за обдумування.

Учасників експерименту просили назвати людей, з якими вони мали соціальні, а не лише професійні стосунки, за останні 7 днів.

Їх також перевірили на те, наскільки учасники експерименту можуть зрозуміти, про що думає інша людина – головна особливість, яка дає можливість налагоджувати соціальні зв’язки.

Результати експерименту, які були опубліковані у ждурналі Proceedings of the Royal Society B, показали зв’язок між кількістю друзів і розміром префронтальної частини кори мозку.

Це дослідження вперше показало, що здатність встановлювати соціальні зв’язки залежить від розміру мозку.

"Виявлення зв’язку між кількістю друзів і розміром мозку допомагає зрозуміти механізми, які призвели до розвитку більшого мозку у людей, ніж у інших приматів", - пояснює керівник групи дослідників, професор Робін Данбар з Оксфордського університету.

"Фронтальні частини мозку, зокрема, дуже збільшились у людей за останні півмільйона років", - додає він.

Українська правда. Життя