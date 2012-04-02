Протягом тижня уряд розгляне новий законопроект про вищу освіту

Уряд максимум через тиждень розгляне нову редакцію законопроекту про вищу освіту. Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров, відповідаючи на запитання користувачів мережі Фейсбук.

“Законопроект про вищу освіту в тому варіанті, в якому він був розроблений робочою групою, проходить зараз погодження в міністерствах та відомствах. Я дав доручення прискорити цей процес і сподіваюсь, що максимум через тиждень Кабінет Міністрів зможе його розглянути. Після цього він буде направлений до Верховної Ради”, - написав М. Азаров.

Як відомо, 15 березня народний депутат України Юрій Мірошниченко направив своє звернення про відкликання альтернативного законопроекту про вищу освіту, а 29 березня 2012 року у Верховній Раді України була зареєстрована відповідна Постанова.