На Рівненщині у школі повісився учень

У Рівненській області на території школи повісився 17-річний учень.

Як повідомляється на сайті телеканалу «Рівне 1», це сталося у селі Залужжя Дубровицького району.

У прес-службі прокуратури області повідомили, що хлопця без ознак життя виявили зранку 30 березня на території непрацюючого тиру місцевої загальноосвітньої школи, де він навчався.

Наразі співробітники міліції проводять дослідчу перевірку та з’ясовують, чи це було самогубство чи ж юнаку допомогли повіситись.

Наразі відомо, що слідчі все ж схиляються до версії суїциду. Напередодні школяр посварився з батьками, які не пускали його гуляти, та втік з дому, повідомили в міліції.

Чи буде порушена кримінальна справа за фактом доведення до самогубства або ж за іншою статтею, слідчі мають визначитись за 10 днів.