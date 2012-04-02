Нестача психологів у школах призводить до тяжких наслідків

На Луганщині школи забезпечені соціальними педагогами на 42%, психологами - на 68%, що призводить до тяжких наслідків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, про це стало відомо під час перевірки дотримання вимог чинного законодавства чиновниками управління освіти Луганської ОДА при реалізації прав дітей на змістовне дозвілля, попередження шкідливих звичок і правопорушень.

Перевірка показала, що більшість навчальних закладів області не в повному обсязі забезпечена психологами і соціальними педагогами для ефективної роботи з молоддю, що негативно впливає на стан роботи з дітьми. Станом на лютий поточного року, зовсім не укомплектовані соціальними педагогами навчальні заклади міста Стаханов, Антрацитівського, Попаснянського, Троїцького і Новопсковського районів. Загальнообласний показник забезпеченості навчальних закладів соціальними педагогами становить 42%.

Рівень забезпеченості практичними психологами по області становить лише 68%, що нерідко призводить до тяжких наслідків, підкреслюється в повідомленні.

Загальноосвітні навчальні заклади комп’ютеризовані майже на 90%, стан підключення їх до мережі Інтернет становить 92%.

«Проте велика кількість комп`ютерів навчальних закладів не обладнана програмним забезпеченням, яке обмежує доступ дітей в Інтернет - на сайти з інформацією сексуального або еротичного характеру, які пропагують культ жорстокості», - зазначається у повідомленні.

За результатами перевірки прокуратурою внесено подання про усунення виявлених порушень, яке перебуває на розгляді.