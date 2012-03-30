Влада Прокаєва спростовує своє призначення у Лаврі

Голова Всеукраїнського фонду «Обдаровані діти – майбутнє України» Влада Прокаєва заявляє, що її не призначали заступником генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Про це йдеться в офіційній заяві В. Прокаєвої, текст якої передано УНІАН, у відповідь на поширену в ЗМІ інформацію щодо її призначення.

“Повідомляю - на сьогодні ніяких офіційних призначень немає, - зазначає громадський діяч і бізнес-леді. - Останні майже п’ять років я веду активну громадську та меценатську діяльність, реалізуючі проекти Фонду «Обдаровані діти – майбутнє України», котрий входить у десятку кращих благодійних організацій країни за версією багатьох видань. За цей час було успішно втілено в життя чимало культурологічних, соціально-виховних, освітніх всеукраїнських та міжнародних ініціатив та програм. Наразі плідно працюю над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему "Роль ЮНЕСКО у збереженні культурної спадщини України", являюсь заступником завідуючого кафедри ЮНЕСКО Дипломатичної академії при МЗС України та викладачем спецкурсу "Всесвітня спадщина ЮНЕСКО". Реалізую авторський проект "Наша спадщина" на сторінках газети "Голос України" та інформаційної агенції "УНІАН". Проект «Наша спадщина» передбачає ознайомлення з комплексом культурних надбань людства, як геніального творця, та природними шедеврами, що знаходяться на території України".

За словами В. Прокаєвої, її наукова та викладацька діяльність передбачає участь та виступи на науково-практичних конференціях, круглих столах та робочих засіданнях з культурно-освітніх та гуманітарних питань, зокрема і в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.