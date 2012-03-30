Центр візуальної культури у Могилянці ліквідували

Центр візуальної культури при НаУКМА ліквідували. Таке рішення було прийнято ухвалою Вченої ради університету від 29 березня 2012 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Києво-Могилянської академії.

“Вважати за недоцільне подальше функціонування Центру візуальної культури через: невиконання умов попередньої Вченої ради; свідоме нанесення шкоди репутації НаУКМА; підміну академічних критеріїв діяльності ідеологічно-політичними; нетерпимістю до інакших думок і поглядів; публічну дискредитацію свої колег; систематичне введення в оману адміністрації НаУКМА”, - йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, нещодавно навколо Центру візуальної культури НаУКМА розгорівся скандал. Через виставку “Українське тіло” дільність Центру була призупинена, внаслідок чого Президента Києво-Могилянської академії Сергія Квіта звинуватили у цензурі.