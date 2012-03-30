Центр візуальної культури у Могилянці ліквідували
Рішення Вченої Ради
Центр візуальної культури при НаУКМА ліквідували. Таке рішення було прийнято ухвалою Вченої ради університету від 29 березня 2012 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Києво-Могилянської академії.
“Вважати за недоцільне подальше функціонування Центру візуальної культури через: невиконання умов попередньої Вченої ради; свідоме нанесення шкоди репутації НаУКМА; підміну академічних критеріїв діяльності ідеологічно-політичними; нетерпимістю до інакших думок і поглядів; публічну дискредитацію свої колег; систематичне введення в оману адміністрації НаУКМА”, - йдеться в ухвалі.
Нагадаємо, нещодавно навколо Центру візуальної культури НаУКМА розгорівся скандал. Через виставку “Українське тіло” дільність Центру була призупинена, внаслідок чого Президента Києво-Могилянської академії Сергія Квіта звинуватили у цензурі.