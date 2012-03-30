Візи для студентів і туристів США подорожчають

Держдепартамент США знову збільшує вартість віз.

Так, з 13-го квітня туристи, бізнесмени і студенти, які захочуть відвідати Штати, повинні будуть сплатити за річну візу на 20 доларів більше, повідомляють РИА Новости.

Вартість віз "найпопулярнішого" типу B1/B2 (туристична, яка зазвичай видається на рік), бізнес-віз, всіх віз для студентів, а також віз, які видаються учасникам програм обміну (типи F, M і J), становитиме 160 доларів (замість колишніх 140).

Сплатити 190 замість 150 доларів доведеться тим, хто подає заяву на видачу віз типів H, L (для тимчасової роботи або проходження стажування), O (для осіб з видатними здібностями, запрошених в США), P (спортсмени і артисти), Q (для гостей в рамках культурного обміну) і R (для тих, хто займається релігійною діяльністю).

Разом з тим, департамент знижує вартість візи нареченого/нареченої більше ніж на 100 доларів - до 240 з 350 доларів. Також значно будуть знижені ціни на більшу частину імміграційних віз.

Українська правда. Життя