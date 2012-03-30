Міську раду Тернополя пікетують тренери і вихованці ДЮСШ

Тернопільску міську раду пікетують тренери і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 3.

Як передає кореспондент УНІАН, вони протестують проти намірів міської ради ліквідувати цю школу, об’єднавши її з іншими закладами міста. Сьогодні дане рішення розглядатиметься на сесії міськради.

Багатьом учасникам акції на вигляд – 6-8 років.

Вчора у Тернополі відбулося засідання громадської ради з питань молодіжної політики, спорту і туризму, на якому було прийнято звернення до міського голови з вимогою зняти з порядку денного сесії проект рішення про припинення діяльності ДЮСШ-3, а також про зміну футбольного профілю школи.

«Причина намірів зменшення кількості спортивних шкіл полягає в економії коштів у сумі 120 тис. грн. у рік. При тому, що дві комунальні спортивні школи з існуючих шести представили документи на скорочення загальних витрат та оптимізацію ресурсів у сумі 232 тис. грн. у рік без ліквідації одного зі спортивних закладів», – йдеться у зверненні.

Учасники громадської ради також зауважили, що на засіданні постійної комісії міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту проект рішення не було підтримано.