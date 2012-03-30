Студентам КПІ вдалося відстояти свого ректора

Новим ректором Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" призначений Михайло Згуровський.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Як відомо, студентський актив КПІ восени 2011-го року почав підозрювати Міністерство освіти й науки, молоді та спорту в спробі "захопити" владу в їхньому університеті.

2 листопада стало відомо, що Згуровський, який очолював КПІ до цього, залишиться на посаді виконувача обов’язків ректора до обрання нового.

Таким чином, Табачник задовольнив вимоги студентів КПІ, які просили після завершення контракту призначити Згуровського в.о. ректора, побоюючись, що міністр нав’язуватиме університету свою людину.

Аби висловити свою позицію щодо того, хто має очолювати виш, студентська рада політехніки зібрала під будівлею міністерства 5-тисячний мітинг.

У грудні минулого року студенти вишу виступили із заявою, в якій повідомили, що міністерство затягує з оголошенням конкурсу на посаду ректора, попри обіцянки міністра освіти Дмитра Табачника.

Конкурс на зайняття посади ректора було оголошено лише 31 січня 2012 року.