Донецькі депутати планують дати на освіту понад мільярд гривень

Сьогодні на 10-й сесії Донецької обласної ради депутати ухвалили програму «Освіта Донеччини на 2012-2016 роки», на реалізацію якої заплановано виділити 1 млрд. 280,6 млн. грн.

На прес-конференції після сесії голова Донецької обласної ради Андрій Федорук підкреслив, що програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти області. Основними цілями прийнятої програми він назвав: «підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особи; забезпечення гармонійного розвитку людини, як найвищої цінності суспільства, а також підготовка компетентного випускника, успішного громадянина».

А.Федорук пояснив, що дана програма включає цілий комплекс заходів, які підвищують професійний рівень викладачів, запровадження інноваційних технологій у навчальний процес: розробку освітніх програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі освіти; запровадження сучасної навчальної техніки, комп`ютерних засобів і технологій у навчальний процес освітніх установ; розвиток науково-технічного парку, оновлення експериментальної наукової бази вишу, а також створення інноваційних бізнес-центрів у вищій школі.

Відповідаючи на запитання про фінансування заходів програми, голова обласної ради, зокрема, відзначив, що «обсяг фінансування становитиме 1 млрд 280,6 млн. грн., з них з держбюджету планується одержати – 380,3 млн. грн., з обласного бюджету - 466,8 млн. грн., решту грошей планується направити з бюджетів міст і районів – 412,8 млн. грн.».