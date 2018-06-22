Серед науковців не чули прізвища мовознавця Хорошковської

У відомстві Табачника знову скандал. Цього разу — через підручники.

З виданням українських підручників завжди були проблеми. Особливо в останні роки. За даними Рахункової палати, у 2010 році кожна восьма школа отримала підручники наприкінці навчального року. Причому одних надрукували менше від необхідної кількості, а от букварів російською мовою навчання чомусь видали на 65 тисяч примірників більше від потреби.

А днями стало відомо, що Міносвіти закупить підручників для 1 класу на суму 61,13 мільйона гривень. Найдешевшим став підручник англійської мови для загальноосвітніх шкіл – 10,81 гривень за екземпляр. А ось один примірник «Української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. Усний курс. 1 клас» авторства Хорошковської О. Н. і Яновицької Н. І. обійшовся державі у 647 грн. Це безпрецедентна ціна для звичайнісінької шкільної книги. Інший підручник за участі пані Хорошковської - «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М.) закупили по 497 гривень за екземпляр.

Доктор педагогічних наук, професор Ольга Хорошковська є завідувачем лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України й діаспори Інституту педагогіки НАПН України, і за іронією долі - матір`ю першого віце-прем’єра Валерія Хорошковського.

У Табачника переконують, що вартість шкільних підручників по 80 доларів за штуку є обґрунтованою, і водночас звинувачують ЗМІ “в черговому перекручуванні інформації”.

Чим менший тираж – тим більший відсоток витрат у загальній вартості підручника, - пояснюють у Міносвіти.

Сам же головний освітянин просто в захваті від книжок Ольги Хорошковської.

- Мати Хорошковського – автор найкращих підручників за останні 30 років поспіль, - каже пан Табачник. - Наші батьки і молодші сестри вчилися за підручниками Ольги Хорошковської, тобто без малого півстоліття. Це було, коли ще Валерій Іванович ходив до школи та в інститут.

Дивна арифметика виходить у чиновника. Якщо батьки міністра освіти (Табачник 1963 року народження) навчалися за підручниками Ольги Хорошковської, то скільки ж їй має бути років?

Матір Хорошковського підозри в корупції так шокували, що її навіть валеріаною відпоювали.

- Це невдячна праця. Працюєш, працюєш, а тут раз тебе обухом по голові... Не тому вони дорогі, що я мама Хорошковського, а тому що невеличкі наклади, - запевняє авторка.

Жінка розповіла, що особисто зверталася до міністра освіти, щоб її рукопис надрукували.

- Підручники може укладати й шкільний учитель. Це не обов`язково мають бути люди з Академії наук, - розповідає директор Інституту української мови НАНУ, професор Павло Гриценко. - Інша справа — що вони мали б консультуватися і зв`язуватися з нами. Може там і хороший підручник, я того не знаю. Треба дивитися конкретно.

- А що вам відомо про Ольгу Хорошковську як мовознавця, науковця? - цікавимося в професора.

- Такого мовознавця Хорошковської немає. Я не знаю такого. Можливо, вона працює в галузі методики мови, методики викладання, що ближче до укладання підручників. Але вони з чистим мовознавством нічого спільного не мають.

Лариса Масенко, професор кафедри української мови Києво-Могилянської академії, український соціолінгвіст, каже, що прізвища Хорошковської як автора вона ніколи не чула.

- Я взагалі вперше чую, що вона займається україністикою чи підручниками. Я вперше чую її прізвище, хоча знаю чимало підручників з української мови і для шкіл, і для вищих навчальних закладів.

Чи може бути собівартість книжки більш як 600 гривень? З таким запитанням ми звернулися до видавців і письменників братів Капранових.

- Собівартість книжки складається з двох частин: авторська, інтелектуальна (гонорар автора, верстальника тощо) і матеріальне виготовлення. Якщо це книжка в шкіряному окладі, на пергаментному папері, з ручними тисненням, то вона може коштувати будь-яку суму, - каже Дмитро Капранов. - Але щось я сильно сумніваюся, що видані підручники такої якості. А якщо там немає чудес поліграфічного виконання (а чудес у шкільних підручниках не буває), то такої ціни бути не може. Якщо гонорар дуже високий, то на накладі 300 примірників справді можна накрутити дуже високу собівартість. А ми ж знаємо, хто автор цього підручника...

Сама мама урядовця запевняла, що її особистий гонорар становитиме близько двох з половиною тисячі гривень.

Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін теж не виключає, що можна надрукувати книжки і по 600 гривень за екземпляр, водночас каже, що дешевші способи друку навіть для невеличких тиражів існують.

- Вартість тиражів по 200-300 примірників досить висока, особливо коли виконується офсетний друк, - каже пан Афонін. - Скільки воно коштуватиме - 400 чи 600 гривень, - важко сказати. Хоча сьогодні існують і інші способи друку. Приміром, цифровий друк – значно дешевший. І таку кількість примірників можна виконати за меншу суму.

Колишні посадовці міністерства освіти космічними цінами на підручники здивовані, навіть враховуючи малі тиражі. Кажуть, найдорожчими завжди вважалися книжки для дітей з вадами зору, надруковані шрифтом Брайля, адже там дуже складна технологія виготовлення і процес транспортування у спеціальних коробках. І то їхня вартість ніколи не сягала таких захмарних цін.

Наприкінці 2011 року Рахункова палата підготувала звіт на прохання Володимира Литвина за результатами “аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками”. Цей лист є в розпорядженні УНІАН.

“Встановлено, що МОНмолодьспорт не забезпечує належної координації роботи з видання підручників та неефективно, неекономно і з порушеннями використовує відповідні кошти державного бюджету. Як наслідок, неодноразові доручення Президента України і заходи Кабінету Міністрів України щодо своєчасного і повного забезпечення навчальних закладів навчальною літературою не виконано”... - ідеться у звіті Рахункової палати.

Далі ревізори відзначають, що постійною є практика виділення коштів за два-три місці до початку навчального року при технологічному терміні виготовлення підручників до п`яти місяців. А потім для термінового виконання державного замовлення видавництва закуповували офсетний папір за погодженими МОНмолодьспорт цінами, що були вищі від ринкових на 30-40%, внаслідок чого з держбюджету неефективно використано 6,9 мільйона гривень.

“Не забезпечивши своєчасного виділення коштів для планомірного виділення підручників, МОНмолодьспорт уникнув відповідальності, передавши всі повноваження в цій сфері підпорядкованому Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, який, не забезпечивши вчасного виготовлення і доставки підручників, надавав дозволи видавництвам на комерційний друк. Як наслідок, у вільній реалізації вартість підручника зростала у 2-3 рази”, - пишуть Литвину.

Рахункова наголошує, що відомством Табачника не дотримувалися принципи конкурсних засад відбору підручників. Приміром, на видання 24 підручників, які не подавалися на конкурс або не зайняли на ньому перше місце, з порушенням чинного законодавства використано 30,9 млн. грн. Водночас у 2010 році не видано 20 найменувань підручників-переможців, у 2011 році — 50 таких підручників.

Перевіряльники розповідають і про завищені поліграфічні послуги, до яких вдавалися в міністерстві, і про використання посередників, що є порушенням закону. Рахункова палата відзначає, що при друкуванні 10 найменувань підручників на рахунку одного такого посередника ТОВ “Побутелектротехніка” залишилося від 66% до 84% отриманих коштів, що призвело до додаткових витрат державного бюджету в сумі 5,9 млн. грн.

“За відсутності дієвого контролю з боку Кабміну створена МОН система організаційно-економічного управління процесом виготовлення підручників є незадовільною... Достовірна інформація про реальні потреби навчальних закладів у Міносвіти відсутня, а створена ними система централізованого випуску підручників обмежує навчальні заклади у їх виборі і не враховує вимог учасників навчального процесу...” - перераховують прорахунки Табачника у Рахунковій.

Виготовили понад реальну потребу 515,7 тисячі підручників, які фактично не використовуються. На це пішло 8,6 млн. грн.

Загалом, як зазначається у звіті, через організаційні прорахунки і неефективність системи прийняття рішень від визначення підручника-переможця до його виготовлення і доставки у 2010-2011 роках з порушенням чинного законодавства використано 44,0 млн. грн., неефективно — 16,3 млн. грн.

“За умов ефективного використання коштів держбюджету лише у 2010-2011 роках можна було додатково видати 3,4 млн. підручників, або на чверть більше від виготовлених”, - підсумовують у Рахунковій.

І це тільки офіційні цифри...

Анна Ященко

Фото з сайту Радіо Свобода