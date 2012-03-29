Від жирної їжі росте мозок – науковці

Жирна дієта за лічені тижні зробила мозок піддослідних мишок більшим.

Науковці з Гарвардської медичної школи в Бостоні помітили зростання в мозку тварин танацитів – клітин, які є і в людському організмі.

Про це повідомляє The Daily Mail.

На жаль, насправді розумнішими від жирної їжі мишки не стали. "Новенькі" клітини в їхньому мозкові відповідали за прискорення темпів набору ваги.

Одначе одержані результати можуть допомогти вченим з’ясувати, як саме мозок контролює набір ваги за допомогою голоду, та виділити фактори, що сприяють ожирінню.

"Ця робота точно дасть пояснення всьому, що ми думали про основні чинники, пов’язані з ожирінням", - повідомив ендокринолог Джеффрі Флайєр виданню Science Now

"Це буде дуже цікавий рубіж", - додав він.

Кількість танацитів, що утворилися за певний період у мозкові мишей, що їли жирну їжу, виявилася в 4 рази більшою, ніж у гризунів із контрольної групи. Далі, навіть харчуючись однаково, саме мишки з першої групи набирали вагу швидше.

Українська правда. Життя