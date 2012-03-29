КПІ сьогодні обиратиме ректора

Сьогодні, 29 березня, о 15.00 трудовий колектив Національного технічного університету України «КПІ» буде обирати свого ректора. Про це повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

Як відомо, 30 січня цього року наказом міністра освіти і науки, молоді та спорту України №87 було оголошено конкурс на зайняття посади ректора КПІ.

Термін подання документів для участі в конкурсі сплив 6 березня.

Після оголошення виборів усі структурні підрозділи КПІ відповідно до вимог Статуту університету провели збори своїх трудових колективів, на яких розглянули питання висунення і обговорення кандидатур для участі в конкурсі. Підсумком цих зібрань стало висунення кандидатом на посаду ректора НТУУ "КПІ" колективами усіх 27 факультетів та інститутів, 22 інших його структурних підрозділів і конференцією студентів кандидатури Михайла Згуровського. Керуючись цими рішеннями, Комісія з організації і проведення чергових виборів ректора, утворена рішенням Вченої ради університету від 06.02.2012 р., звернулася до М. Згуровського з рекомендацією взяти участь у конкурсі й отримала позитивну відповідь.

Окрім того, Комісія запропонувала провести конференцію по виборах претендента на посаду ректора НТУУ "КПІ" 29 березня цього року і 7.03.2012 р. на­діслала листа з проханням узгодити цю дату на адресу міністра освіти Дмитра Табачника.

Після виборів, Міністерство підпише з обраним колективом КПІ ректором - контракт.